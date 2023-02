Saarländer, die in die Pfalz umziehen, können nicht darauf hoffen, mit einer Umzugsprämie für ihre Entscheidung belohnt zu werden. Das stellte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Saarbrücken klar. Dreyers saarländische Amtskollegin Anke Rehlinger (ebenfalls SPD) hatte vor neun Monaten eine Umzugsprämie für alle in Aussicht gestellt, die ihren Wohnsitz ins Saarland verlegen. Diese Initiative war als „Lyoner-Prämie für Pfälzer“ karikiert worden. Dabei hatte Rehlinger die Umzugsprämie durchaus ernst gemeint. Nach ihrer Vorstellung sollen Arbeitgeber und das Saarland den finanziellen Aufwand für die Umzugsprämie gemeinsam bestreiten. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ, ob Rheinland-Pfalz nun ebenfalls eine Umzugsprämie ausloben werde, antwortete Dreyer: „nä“. Rehlinger hat von ihrer Prämie indes nicht Abstand genommen. Sie sagte: „Die umfassende Berichterstattung darüber war’s allein schon wert.“ Es sei gelungen, „Sichtbarkeit für unser Bundesland“ und seine Schönheit und Vielfalt herzustellen. Wie auch immer die Prämie ausgestaltet werde, „es geht am Ende nicht um die Höhe oder die Summe“, so Anke Rehlinger.