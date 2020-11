Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat erneut bekräftigt, den Schulbetrieb in der Coronavirus-Pandemie aufrecht erhalten zu wollen. In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ sagte Dreyer am Donnerstagabend: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Präsenzunterricht machen, und wir wollen das eigentlich auch beibehalten. Der größte Anteil unserer Schulen kriegt das sehr gut hin mit dem Präsenzunterricht.“ Rheinland-Pfalz sei aber auch darauf vorbereitet, ältere Schüler in einem Wechselmodell zu beschulen.

Noch strikteren Maßnahmen für die Allgemeinheit erteilte die Ministerpräsidentin eine Absage: „Ich finde es im Moment ein bisschen falsch, über Verschärfungen nachzudenken“, sagte sie.

