Wegen der drastisch gestiegenen Zahl an Corona-Infektionen müssen in Rheinland-Pfalz vom 2. November an wieder Gaststätten und Kultureinrichtungen bis Ende des Monats schließen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz nach der Schalte mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Auch Sport soll dann bis auf Individualsport zunächst nicht erlaubt sein.

Die Bund-Länder-Beschlüsse im Überblick