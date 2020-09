Über das Wochenende ist im Landkreis die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen um drei auf nunmehr 161 bestätigte Fälle angestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Montagvormittag mitgeteilt. 150 Menschen gelten als genesen, sechs sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit gibt es aktuell fünf aktive SARS-CoV-2-Fälle – je zwei in den Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim sowie einen in der VG Winnweiler. Im Vergleich mit Land und Bund liegt der Donnersbergkreis bei den Fallzahlen weiterhin unter dem Durchschnitt. Während bei uns auf 100.000 Einwohner hochgerechnet 214 Corona-Fälle kommen, sind es im Land Rheinland-Pfalz 229 Fälle, bezogen auf den Bund lautet die Zahl 301.