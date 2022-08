Ermittlungserfolg für Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz: Nach einer Schlägerei am 19. Juli auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waldsee, bei der ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen heraus angegriffen und durch Schläge und Tritte schwer verletzt wurde, haben die Behörden drei mutmaßliche Haupttäter identifziert. Bei ihnen handelt es sich der Mitteilung zufolge um drei 16-Jährige aus Ludwigshafen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen die drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle erlassen. Sie wurden am 3. August festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Der 19-Jährige musste wegen seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus operiert werden, heißt es. Zwei 20-Jährige, die dem 19-Jährigen helfen wollten, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.