Zu einem „Dreck-weg-Tag“ im Pfälzerwald rufen Landesforsten Rheinland-Pfalz und Landschaftsfotograf Yannick Scherthan (Albersweiler) für Sonntag, 8. November, auf. Das Corona-Jahr 2020, in dem zahlreiche Menschen Urlaub im eigenen Land machten, hat besonders viele Abfallspuren hinterlassen. Jeder, der der Umwelt etwas Gutes tun will, kann am Sonntag an Wanderparkplätzen, Waldzugängen, Aussichtspunkten und entlang seiner Lieblingswanderstrecken Müll einsammeln. Die Teilnehmer müssen den Abfall danach privat entsorgen, eine Abgabe an den Waldhütten ist wegen der verschärften Corona-Auflagen nicht mehr möglich.

50 Pfälzerwald-Kalender werden unter den Einsendern verlost

Die Müllsammler können Fotos der Aktion bei Facebook unter „Pfälzerwald Dreck-weg-Tag“ posten oder per Mail an hdn@wald-rlp.de senden. Die ersten 50 Einsender bekommen einen Jahreskalender mit Impressionen des Pfälzerwalds, den zwölf Pfälzer Landschaftsfotografen und Landesforsten extra für die Initiative aufgelegt haben.