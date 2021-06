Durch die erneute Lockerung der Corona-Beschränkungen, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag angekündigt hat, besteht in Kirchheimbolanden eine kleine Resthoffnung darauf, dass das traditionelle Residenzfest im August womöglich doch über die Bühne gehen kann. „Wenn, dann allerdings in einem vernünftigen Rahmen“, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow. Zwar sei er skeptisch, dass sich ein solch vernünftiger Rahmen aufgrund der vielen Auflagen und Formalien finden lasse, jedoch ergebe sich durch die Lockerungen eine neue Situation, die geprüft werden müsse. Weil der Veranstaltungstermin, das zweite Augustwochenende näher rückt, soll binnen weniger Tage die endgültige Entscheidung fallen, sagte Muchow, der am Mittwochabend den Stadtrat in Kenntnis setzte. Zuletzt hatte alles darauf hingedeutet, dass es für das Residenzfest 2021 keine Chance geben würde.