Wie erteilt man Betriebsgenehmigungen für hochkomplexe Produktionsanlagen? Und das komplett digital? Die BASF und die Stadt Ludwigshafen haben dafür eine Lösung gefunden und eine Kollaborationsplattform geschaffen. Dahinter steckt echte Pionierarbeit. Tonnen an Papier und Stunden an Zeit können so eingespart werden. In Zukunft soll das Projekt ausgedehnt werden, damit auch andere Firmen profitieren.

