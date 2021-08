Die vorletzte Woche der Sommerferien in Rheinland-Pfalz ist angebrochen. Neben Urlaubsreisen sind auch Ausflüge in die Freizeitparks in der Pfalz beliebt. Aber auch dort gelten für Besucher coronabedingt bestimmte Regeln.

Kurpfalzpark Wachenheim: Füttern verboten

Im Kurpfalzpark bei Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim) brauchen Besucher zwar keinen Test, müssen aber vorher reservieren und dabei ihre Kontaktdaten hinterlegen. Reservierungen können auf der Internetseite des Parks gemacht werden. Die entsprechende Bestätigung, die per E-Mail versendet wird, muss am Besuchstag vor Ort vorgelegt werden.

Wie der Kurpfalzpark auf seiner Internetseite informiert, sind derzeit alle Fahrgeschäfte und Spielplätze geöffnet. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist das Füttern der Tiere zurzeit nicht gestattet. Auch Futter wird deshalb nicht verkauft.

Ansonsten gelten im Park laut Betreiber die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Das heißt: Abstand von anderen Personen von mindestens 1,5 Metern, regelmäßiges und gründliches Händewaschen wird empfohlen. Eine Maskenpflicht besteht in allen überdachten Bereichen sowie in Wartebereichen, zum Beispiel vor den Fahrgeschäften. Alle Infos zu den Corona-Regeln im Kurpfalzpark gibt es auch auf der Internetseite des Parks.

Holiday Park: Maskenpflicht auf Free Fall Tower

Auch im Holiday Park in Haßloch gilt derzeit: Besucher müssen vorab ihre Tickets reservieren. Eine Ausnahme gibt es nach Angaben des Parks auf seiner Internetseite nur für Kinder, die kleiner als 85 Zentimeter sind, und Personen mit einer Behinderung. Letztere können ihre Tickets auch an den Kassen des Parks kaufen. Eine Verschiebung reservierter Termine ist möglich. Ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, wird nicht benötigt.

Wie der Park informiert, gilt für Besucher ab sechs Jahren eine Maskenpflicht im Eingangsbereich des Parks, in allen „Indoorbereichen“, also geschlossenen Räumen, und in allen Warteschlange, zum Beispiel vor Fahrgeschäften oder an Imbissbuden. Auch auf dem „Free Fall Tower“ und den beiden Achterbahnen „GeForce“ und „Sky Scream“ müssen Masken getragen werden.

Um die Abstands- und Hygieneregeln zu erleichtern, hat der Park vorgeschriebene Routen und Wartepunkte vor Attraktionen, Läden und Restaurants markiert. Alle Infos zu den Corona-Regeln im Holiday Park gibt es auch auf der Internetseite des Parks.