Am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Samstagnachmittag drei Personen dingfest gemacht, die Artikel aus einem Selbstbedienungsladen gestohlen hatten. Einer davon habe dabei zwei Messer dabei gehabt, so die Bundespolizei – was der Tat die juristische Qualität eines Diebstahls mit Waffen verleiht. Einen 35-Jährigen und eine 32-Jährige hielten Ladendetektive auf. Ein Dritter blieb unerkannt. Bei dem 35-Jährigen fand die hinzugezogene Bundespolizei nach eigenen Angaben Drogen und zwei Messer. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 299 Euro. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls, des Diebstahls mit Waffen sowie wegen des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.

Der Unbekannte, nach dem die Polizei noch sucht, trug laut Zeugenangaben ein grünes Tuch auf dem Kopf. Wer Hinweise auf ihn geben kann, wird gebeten, dies unter Telefon 0721/120-160 oder über das Internet-Kontaktformular der Bundespolizei zu tun.