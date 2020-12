Mit dem Podcast „Alles Böse“ startet die RHEINPFALZ ein neues journalistisches Format zum Hören.

Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann und der stellvertretende Chefredakteur Digtales, Uwe Renners, machen sich ab sofort alle zwei Wochen auf Spurensuche nach dem Bösen in der Pfalz. Es geht um spannende, brutale, skurille und witzige Kriminalfälle aus der Heimat. Im ersten Teil dreht sich alles um einen zwölfjährigen Jungen, der mit einer Nagelbombe 2016 einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen verüben wollte. In dem Podcast erzählt Christoph Hämmelmann, wie es damals zu der Tat kam und warum sie bis heute die Behörden beschäftigt. Der Podcast ist auf rheinpfalz.de und allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Audible kostenlos zu hören. Zum Podcast:

https://open.spotify.com/show/1TsnsjWqx74Q61swz7nBCW