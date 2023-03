Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend die dritte Niederlage in Folge quittiert. Beim TBV Lemgo gab es ein 30:33 (14:19). Die Löwen hatten keine Chance, verloren das Spiel völlig verdient. Im Angriff machte die Mannschaft zu viele Fehler, in der Abwehr bekam die Sieben keinen Zugriff. Mit der Niederlage verliert die Mannschaft den Kontakt zu den Spitzenplätzen.