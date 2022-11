Der kleine Luis ist das 3000. Baby, das dieses Jahr bisher im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer geboren worden ist: Bereits am Samstag, 5. November, morgens um 4.03 Uhr, erblickte der kleine Mutterstadter das Licht der Welt. Das erste gemeinsame Kind der Büttners hat sich nach Angaben der größten Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz Zeit gelassen: Erst zehn Tage nach dem errechneten Geburtstermin setzten bei Mutter Natascha, 27, die Wehen ein. Nach 25 Stunden war der Wonneproppen mit seinen 57 Zentimetern Größe und einem Gewicht von 3770 Gramm schließlich da, gesund und müde, wie das Diakonissen-Krankenhaus mitteilt. „Er will nur alle vier Stunden etwas zu essen, sonst ist er offenbar wirklich sehr zufrieden“, berichtet die junge Mutter, die selbst in Mannheim geboren ist. „Da haben wir wohl richtig Glück“, sagt Papa Frank, 34, der seine Frau am ehemals gemeinsamen Arbeitsplatz in einem Ludwigshafener Bowling-Center kennengelernt hat, wo er als Küchenchef arbeitet.

Nach den ersten Tagen in der Klinik freut sich die junge Familie nun auf die gemeinsame Zeit zu Hause in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Dort wird Luis sein in Mint gestrichenes Kinderzimmer beziehen – und sehnlichst erwartet von seinem vierzehnjährigen Halbbruder. „Er will Luis jetzt endlich richtig kennenlernen“, erzählt Frank Büttner. Oma und Opa väterlicherseits müssen noch ein bisschen warten: Der Papa stammt aus Eberswalde bei Berlin, wo die Großeltern immer noch wohnen.