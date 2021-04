Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Donnerstag ihr vorletztes EM-Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina 26:24 (15:15) gewonnen. Auffälligster deutscher Spieler war Linksaußen Marcel Schiller von Frisch Auf Göppingen. Es war kein gutes Spiel. Die deutsche Auswahl machte viele leichte Fehler im Angriff. Für das EM-Turnier in Ungarn und der Slowakei im nächsten Januar ist das Team schon länger qualifiziert. Am Sonntag (18 Uhr) geht es zum Abschluss in Stuttgart gegen Estland.