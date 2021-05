Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr letztes EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Am Sonntagabend gab es in Stuttgart einen 35:20 (17:10)-Sieg. Das Team war schon länger für die Europameisterschaft im nächsten Januar in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Die deutschen Spieler wollten sich für die Olympischen Spiele in Tokio empfehlen. Torhüter Silvio Heinevetter machte ein gutes Spiel. Viel lief über Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Auch Abwehrchef Finn Lemke überzeugte.