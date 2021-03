Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Sonntag die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio perfekt gemacht. Im letzten Spiel gab es einen 34:26 (17:14)-Sieg gegen Algerien. Nach der Gala am Samstag gegen Slowenien musste die Mannschaft schwer arbeiten. Es fehlt ein bisschen die Spannung. Trainer Alfred Gislason tauschte seine Flügelspieler, brachte Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen für Marcel Schiller und Timo Kastening.