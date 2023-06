Die Deutsche Bahn bietet in diesem Sommer ICE- und IC-Tickets für unter zehn Euro für kurze Strecken an. Erhältlich seien die Tickets ab 9,90 Euro zwischen dem 11. Juni und dem 31. Juli, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Sie gelten dann für kürzere Strecken wie Köln-Düsseldorf, Hamburg-Bremen, Dresden-Leipzig oder Augsburg-München.

Fahrgäste mit einer Bahncard 25 oder 50 könnten nach Angaben der Bahn dann schon für 7,40 Euro im Fernverkehr unterwegs sein, wie es weiter hieß, da der Rabatt von 25 Euro gewährt wird. Insgesamt stehen in dem Aktionszeitraum mehr als eine Million Tickets zur Verfügung, wie die Bahn weiter mitteilte. Die Fahrscheine sind für die zweite Klasse gültig und können online oder über die DB-Verkaufsstellen erworben werden.