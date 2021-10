Die Rhein-Neckar Löwen haben das Spiel in der zweiten DHB-Pokalrunde beim DHfK Leipzig am Dienstagabend mit 31:24 (15:12) gewonnen. Die Löwen zeigten sich gegenüber dem tristen Auftritt in Stuttgart beim TVB deutlich verbessert. Die Abwehr war wesentlich stabiler, Torhüter Nikolas Katsigiannis, der für Andreas Palicka das Tor hütete, war ein guter Rückhalt. Im Angriff spielten die Löwen geduldig, kamen immer wieder über Kreisläufer Jannik Kohlbacher zum Erfolg.