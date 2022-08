Knapp 150 Menschen haben am Samstag in Mainz für den Erhalt des 9-Euro-Tickets demonstriert. Die Auftaktveranstaltung und der anschließende Demo-Zug durch die Innenstadt seien problemlos verlaufen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Organisiert wurde die Aktion unter dem Motto „9-Euro-Ticket-Weiterfahren“ von einem Bündnis mehrerer Umweltgruppen und Parteien. Dazu gehörten Fridays for Future, verschiedene Naturschutzverbände wie Greenpeace und BUND sowie den Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linke.

Zur Kundgebung waren 500 Menschen angemeldet gewesen. Sie war Teil eines bundesweiten Aktionstags. Dass weniger kamen, lag laut Mitorganisator Nando Spicker auch an den Urlaubszeit.

Die Initiative „9-Euro-Ticket-Weiterfahren“ fordert neben dem dauerhaften Bestand der Ende August auslaufenden Regelung einen Ausbau von Bus und Bahn, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des dortigen Personals sowie insgesamt ein Umschichten der bundesweiten Haushaltsmittel weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr.