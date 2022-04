Rund um die Air Base Ramstein waren am Samstag rund 60 Fahrradfahrer bei einer Demonstration des Aktionsbündnisses „Stopp Air Base Ramstein“ unterwegs. Demonstriert wurde gegen Drohnenkriege, den Krieg in der Ukraine und gegen Aufrüstung. Bei der Auftaktkundgebung an der Gedächtnisstätte der Air Base sprach Kristine Karch von Aktionsbündnis und „Network no to war – no to Nato“. Danach umrundeten die Fahrradfahrer das Areal der Air Base. Die Polizei begleitete den Fahrradkorso, der in zwei weitere Kundgebungen mündete. Veranstalter Konstantin Schneider zeigte sich auf Nachfrage mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hatten am Dienstag auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Vertreter von rund 40 Staaten über Hilfe für die Ukraine debattiert. Die neue internationale Kontaktgruppe werde sich künftig monatlich beraten, um „unsere Unterstützung zu koordinieren und uns darauf zu konzentrieren, das heutige Gefecht und die künftigen Kämpfe zu gewinnen“, sagte Austin danach.