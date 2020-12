Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Essingen hat es am Montagabend, gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer während der Abwesenheit der Bewohner aus. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach waren mit neun Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Sie konnten das Feuer schnell löschen. Die Brandausbruchstelle konnte laut Polizei durch die Feuerwehr auf den Küchenbereich begrenzt werden. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersucht hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache auf einen technischen Defekt eines Küchengerätes zurückzuführen. Im kompletten Erdgeschoss entstand erheblicher Brandschaden, der sich nach einer ersten Schätzung auf circa 150.000 Euro beläuft. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei weiter mit.