Nach der FWG spricht sich auch die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ dafür aus, eine Straße in Ludwigshafen nach dem verstorbenen früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow zu benennen. Zur Begründung führt Fraktionschef Hans-Joachim Spieß (63, parteilos) an: „Durch Gorbatschow konnte der Kalte Krieg überwunden und der Eiserne Vorhang zu Fall gebracht werden. Sein Beitrag zur Wiedervereinigung Deutschlands bleibt unvergessen.“ Leider werde Gorbatschows politisches Erbe durch seinen Nachfolger Putin niedergetrampelt. Aus einem friedlichen Zusammenleben Europas mit Russland sei ein brutaler Vernichtungskrieg gegen die Ukraine geworden. Deshalb will die Fraktion in Ludwigshafen auch ein Zeichen für die Ukraine setzen und regt an, die Moskauer Straße in der Pfingstweide in Kiewer Straße umzubenennen. Für die Ukrainer in Ludwigshafen sei es nicht zu vermitteln, warum es in der Stadt nur eine Moskauer Straße gebe. Ein entsprechender Antrag soll in der Stadtratssitzung am 19. September gestellt werden.