Die Freien Wähler regen an, eine Straße nach dem verstorbenen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow zu benennen. Im Zuge der Planungen für eine Helmut-Kohl-Allee könne damit an dessen verstorbenen Freund und dessen Verdienste erinnert werden, begründet Fraktionsvorsitzender Rainer Metz den Vorstoß. Eine Gorbatschow-Straße könnte direkt in diese Allee münden.

Ohne die von Gorbatschow eingeleitete Perestroika wäre eine Wiedervereinigung Deutschlands nicht denkbar gewesen. Seine besonnene Art und sein vorurteilsfreier Blick hätten die Geschichte‎ Europas und des gesamten Planeten nachhaltig verändert. Einer von vielen Bausteinen sei dabei Gorbatschows Freundschaftsbesuch im Kanzler-Bungalow in Oggersheim im November 1990 gewesen. „Die geplante vierspurige Brücke über das Bahngelände könnte an Gorbatschows Rolle als Vermittler erinnern, mit der die Überwindung des Kalten Krieges gelang“, erklärte Metz.