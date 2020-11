Eine Übertragungspanne hat am Mittwoch die Meldung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in Rheinland-Pfalz verzerrt. Den Angaben zufolge stieg die Anzahl der Neuinfektionen um landesweit 924 Fälle. Für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie für den Rhein-Pfalz-Kreis gab das Landesuntersuchungsamt jeweils keine neuen Fälle an. Es habe wohl ein Übertragungsproblem gegeben, so dass die Zahlen am Mittwoch nicht ans LUA gelangten, sagte Kreissprecherin Kornelia Barnewald. Tatsächlich registrierte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises für seinen Bereich 231 neue Infektionsfälle (Stand Mittwoch, 14 Uhr).

Die Anzahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz stieg damit binnen 24 Stunden also um 1155 Fälle. Das ist ein neuer Höchstwert (bisher: 1020 am 6. November), der zudem deutlich über dem Wert von Mittwoch vergangener Woche liegt – damals waren es 926 Neuinfektionen gewesen.