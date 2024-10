Am Sonntag profitiert auch die Bahnstrecke von Grünstadt über Bad Dürkheim nach Neustadt von den Dampfzugfahrten wegen des Eistalbahn-Jubiläums.

Laut einer Mitteilung des für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständigen Zweckverbands fährt am Sonntag, 13. Oktober, der letzte der fünf Dampfzüge vom Eiswoog nach Grünstadt direkt nach der Ankunft in Grünstadt weiter bis Bad Dürkheim mit Halt in Kirchheim und Freinsheim. Planmäßige Abfahrt in Grünstadt ist um 18.47 Uhr, planmäßige Ankunft in Bad Dürkheim um 19.20 Uhr. Im Zug gelten wie auch bei den Fahrten im Eistal reguläre Nahverkehrstickets. Wer kein Deutschlandticket hat, fährt meist am besten mit einer Tageskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).

Reguläre Nahverkehrstickets gelten

In Bad Dürkheim gibt es einen längeren Aufenthalt zum Wasserfassen der Dampflok 58 311. 19.56 Uhr fährt der Zug dann ab Bad Dürkheim weiter nach Neustadt und hält unterwegs in Wachenheim (ab 20.01 Uhr) und Mußbach (ab 20.15 Uhr). Auch in diesem Zug gelten reguläre Nahverkehrstickets. Auf dem Abschnitt von Grünstadt nach Bad Dürkheim fährt die Dampflok ebenso wie bei den Talfahrten auf der Eistalbahn am Zugschluss; von Bad Dürkheim nach Neustadt führt sie den Zug.

Tagsüber pendelt der Zug mit der Dampflok 58 311 am einen Ende und einer historischen Diesellok der Baureihe V 100 am anderen fünfmal zwischen Grünstadt und dem Eiswoog mit Halt an allen Zwischenstationen. Die Abfahrtszeiten in Grünstadt sind um 8.10 Uhr, 10.20 Uhr, 13.20 Uhr, 15.10 Uhr und 17.10 Uhr. Die planmäßigen Abfahrten am Eiswoog sind vorgesehen für 9.15 Uhr, 12.30 Uhr, 14.15 Uhr, 16.20 Uhr und 17.55 Uhr.

Wasserfassen in Eisenberg

Zusätzlich gibt es noch eine Pendelfahrt zwischen Eiswoog und Eisenberg. Planmäßige Abfahrt am Eiswoog ist um 11.15 Uhr, in Eisenberg um 11.50 Uhr.

Während des Aufenthalts in Eisenberg zwischen 11.25 Uhr und 11.50 Uhr wird der Tender der Dampflok mit Wasser befüllt. Ein weiteres Wasserfassen ist in Eisenberg gegen 15.30 Uhr vorgesehen. Auf der Strecke von Grünstadt über Eisenberg zum Eiswoog, die normalerweise am Wochenende im Stundentakt bedient wird, wird etwa jeder zweite Taktzug durch einen Dampfzug mit abweichender Fahrzeit ersetzt.

Anlass für die Dampfzugfahrten, die vom Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern organisiert und bestellt werden, ist die Reaktivierung der Bahnstrecke von Grünstadt nach Eisenberg zum Fahrplanwechsel im Mai 1994. Gleichzeitig startete auch die erste Stufe des Rheinland-Pfalz-Takts.

