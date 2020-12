(aktualisiert 15.20 Uhr) Der Dachstuhl einer Scheune ist am frühen Samstagmorgen in Gundersweiler (VG Nordpfälzer Land) am Donnersberg ausgebrannt. Wie die Feuerwehr informierte, war um 4.52 Uhr ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle in Kaiserslautern eingegangen. Wie Torsten Schlemmer von der VG Nordpfälzer Land mitteilte, waren acht Feuerwehren beim Löschen des Brands beteiligt: Gundersweiler, Imsweiler, Gehrweiler, Dörnbach, Rockenhausen, Alsenz, Winnweiler und Otterberg. 85 Wehrleute waren im Einsatz und das Rote Kreuz. Laut Polizei ist ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache festzustellen.