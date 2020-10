Fünf neue festgestellte Fälle von Covid-19-Erkrankungen in Frankenthal hat das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag gemeldet. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es damit in den letzten sieben Tagen 23 neue Corona-Fälle in der Stadt. Damit hat Frankenthal die niedrigste Warnstufe „Gelb“ erreicht. Nach dem Warn- und Aktionsplan der Landesregierung vom September gilt diese Stufe ab dem Inzidenzwert von 20 Fällen. Betroffenen Kommunen wird empfohlen, dem Thema dann mit „erhöhter Aufmerksamkeit“ zu begegnen und die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Die festgestellte Anzahl der akuten Erkrankungen liegt in Frankenthal derzeit bei 20.

111 akute Covid-19-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt für die Stadt Ludwigshafen. Bezogen auf 100.000 Einwohner fallen 25 davon in die letzten sieben Tage. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 76 akute Fälle bekannt; der Sieben-Tage-Inzidenzwert erreicht hier 14.