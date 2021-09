Die Corona-Teststelle der Verbandsgemeinde Offenbach in der Turn- und Festhalle wird am Mittwoch, 29. September, das letzte Mal geöffnet haben. Das teilt die Kommune in einer Presseerklärung mit. Zuletzt sei die Anzahl der Besucher so gering gewesen, dass es nicht als sinnvoll erachtet wurde, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mehr als 30 Ehrenamtliche haben in den vergangenen Monaten knapp 4000 Abstriche genommen.