In den Pfälzer Grenzgebieten zum französischen Département Moselle sind bei Stichprobenkontrollen bislang keine Einreisenden entdeckt worden, die gegen die verschärfte Corona-Testpflicht verstoßen haben. Das geht aus Angaben der Bundespolizei in Koblenz hervor. Im Saarland wurden demnach etwa 20 Leute entdeckt, die keinen negativen und höchstens zwei Tage alten Corona-Test vorzeigen konnten. Vorgeschrieben ist er für viele Einreisende, seit das Département Anfang März als Virusvariantengebiet eingestuft wurde. Es grenzt ans Saarland, wo einem Sprecher zufolge seither etwa 1300 Menschen kontrolliert wurden, und an Teile des Kreises Südwestpfalz. Dort fanden etwa 300 Kontrollen statt.