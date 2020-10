Aktuell sind im Landkreis sieben aktive Covid-19-Infektionsfälle bekannt, sechs davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, einer in der VG Göllheim. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstag in seiner Tagesbilanz zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Donnersbergkreis mitgeteilt. Drei Personen werden nach weiteren Angaben stationär behandelt, eine davon befindet sich in kritischem Zustand. Insgesamt liegt die Anzahl der bisher registrierten Covid-19-Infektionen im Kreis weiterhin bei 184. Davon gelten 169 Personen als genesen. Acht Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Im Vergleich liegt der Donnersbergkreis mit (hochgerechnet) 245 Fällen pro 100.000 Einwohnern unter dem Landes- (263 Fälle) wie dem Bundesdurschnitt (350 Fälle). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Gesundheitsamt für den Donnersbergkreis wie bisher mit 1,3 an, das heißt, auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, verzeichnet der Kreis in den vergangenen sieben Tagen einen Zuwachs von 1,3 positiv getesteten Fällen.