Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Regeln in zwei Schritten am 18. Juni und 2. Juli. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch bekanntgegeben. Derzeit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich auf zuletzt landesweit 20,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so dass vor allem die Regeln unter 50 interessant sind. „Wenn die Zahlen rasant weiter abnehmen, werden wir Mitte Juni schauen, ob es noch weitere Perspektiven gibt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Folgendes ändert sich für Treffen im privaten Raum und für private Feiern:

Ab 18. Juni: Wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt dürfen sich drinnen und draußen maximal 25 Menschen zu privaten Veranstaltungen treffen, drinnen mit Test.

Von 2. Juli an wird bei einer Inzidenz unter 100 die Kontaktbeschränkung von derzeit fünf auf maximal zehn Personen ausgeweitet. Zu privaten Veranstaltungen können bis zu 75 Menschen innen (mit Test) und außen zusammen kommen. Bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 ist noch etwas mehr möglich: Private Veranstaltungen im Freien sind dann wieder mit bis zu 100 Menschen erlaubt.

Für alle Treffen gilt: Geimpfte und Genesene dürfen zusätzlich zu den veröffentlichten Gastzahlen zu den Treffen kommen.

Alle neuen Lockerungen im Überblick

Lockerungen für Grundschüler, in Kitas und Angebote für Familien im Sommer