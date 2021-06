Ab Mittwoch gilt in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Die Regeln sind wegen der sinkenden Inzidenzzahlen deutlich gelockert. Im Sport und in der Kultur sind wieder Zuschauer erlaubt, Schwimmbäder haben geöffnet und auch der Holiday-Park darf wieder Besucher empfangen. Wer in eine Pfälzerwaldhütte einkehrt und nur draußen sitzt, braucht keinen Corona-Test mehr. Ob er sein Essen an der Theke holen kann und andere Fragen beantwortet die RHEINPFALZ in ihren Fragen und Antworten zur neuen Verordnung.

