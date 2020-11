Im Donnersbergkreis sind nach Angaben des Gesundheitsamtes vom Dienstagnachmittag aktuell 109 aktive Infektionen mit dem Coronavirus registriert, das sind neun weniger als tags zuvor. Davon entfallen 27 auf die VG Eisenberg, acht auf die VG Göllheim, 31 auf die VG Kirchheimbolanden, 15 auf die VG Nordpfälzer Land und 28 auf die VG Winnweiler. Weiterhin werden zwei Patienten im Krankenhaus behandelt, deren Zustand stabil ist. Zusätzlich zu den bereits gemeldeten Schulen, Kitas und dem einen Seniorenheim, in denen kürzlich Infektionsfälle aufgetreten waren, sind zum heutigen Stand keine weiteren Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis betroffen, fügt das Gesundheitsamt in seiner täglichen Sachstandsbilanz an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wird für den Donnersbergkreis mit 123,5 angegeben. Mit rechnerisch 457 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt der Kreis weiterhin unter dem Landesdurchschnitt mit 595 Fällen und dem des Bundes mit 743 Fällen.