Im Bürgerspital Wachenheim sind zehn Bewohner und eine Mitarbeiterin mit Corona infiziert. Das hat der Träger, die Diakonissen Speyer, mitgeteilt. Für den betroffenen Wohnbereich im Erdgeschoß gelte daher bis einschließlich 16. März ein Besuchsverbot.

Routinemäßige Schnelltests und PCR-Reihentestung

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurden bei routinemäßigen Antigen-Schnelltests zwei Bewohner positiv getestet. Daher folgte am Dienstag eine PCR-Reihentestung, die weitere positive Fälle ergab. Nach Angaben der Diakonissen haben alle Betroffenen derzeit keine oder nur leichte Krankheitssymptome. Das Besuchsverbot ist in Abstimmung mit der Beratungs- und Prüfbehörde sowie dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim verhängt worden.