Christian Klimek (32) bleibt den Eulen treu. Der Kreisläufer hat seinen im Juni endenden Vertrag beim Ludwigshafener Handball-Zweitligisten um zwei Jahre bis 30. Juni 2024 verlängert. Linkshänder Yessine Meddeb (21) hingegen wechselt nach zweieinhalb Jahren bei den Eulen zur neuen Saison zum Drittligisten SG Leutershausen. „Für Yessine und seine Entwicklung ist es wichtig, viel Spielzeit zu bekommen. Es ist gut, dass er zu einem Verein in der Region wechselt, wo wir ihn weiter beobachten können und werden“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Klimek – ein Kind aus Ludwigshafen

„Ich bin 32, also in einem Alter, wo solch eine Entscheidung in der Bundesliga oder Zweiten Liga nicht unbedingt üblich ist“, bekundet Christian Klimek, der gebürtige Ludwigshafener, der im Sommer 2020 vom TBV Lemgo-Lippe zu den Eulen zurückgekehrt ist. Trainer Ceven Klatt sagt: „Ich freue mich, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Christian ist die gute Seele der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung ist er gerade auch für die jungen Spieler wichtig. Er ist ein Kämpfer, Publikumsliebling und durch seine Emotionalität im Spiel überaus wertvoll. Ich traue ihm noch zwei gute Jahre zu. Christian ist aus Ludwigshafen, er ist ein Kind der Stadt, er lebt Identifikation vor“, betont der Eulen-Coach.

In Edigheim begonnen

Vor eineinhalb Jahren ist Klimek nach vier Jahren in Lemgo und zwei Spielzeiten beim TuS N-Lübbecke zu den Eulen zurückgekehrt. „Wir hätten ja auch weiter ziehen können. Aber zurückzukehren, das war eine bewusste Entscheidung von meiner Frau und mir. Ich bin zu Hause, wir sind zu Hause und fühlen uns wohl. Wenn ich das nur einen Tag bereut hätte, hätte ich was falsch gemacht“, sagt Christian Klimek. Beim TV Edigheim hat er mit dem Handball begonnen (2000 – 2002). Es folgten zwei Jahre beim HSC Frankenthal, ein Jahr bei der HSG Eckbachtal, zwei Spielzeiten bei der HSG Worms. 2008 holte ihn die TSG Friesenheim, hier schaffte er den Sprung aus der A-Jugend in die Zweitliga-Mannschaft und war bei den Bundesliga-Aufstiegen 2009 und 2013 dabei. 2014 folgte Klimek dem Ruf aus Nettelstedt. Nach sechs Jahren in der Fremde kehrte „Klimo“ zurück in „seine“ Stadt.