Christian Kauth, Geschäftsführer im Rüstungskonzern General Dynamics in Kaiserslautern, ist neuer Präsident des Verbands der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie (Pfalzmetall). Der Vorstand von Pfalzmetall wählte den 45-jährigen Kauth zum Nachfolger von Johannes Heger, der das Amt niedergelegt hat.

Der in Idar-Oberstein geborene Kauth ist gelernter Humanmediziner und Molekularbiologe. Seit 2013 ist der verheiratete Vater einer Tochter, der in Kirchheimbolanden das Nordpfalzgymnasium besuchte, Geschäftsführer bei General Dynamics European Land Systems – Bridge Systems GmbH mit etwa 400 Beschäftigten. Das Unternehmen, die früheren Eisenwerke, ist Teil der General Dynamics Corporation, einem der weltweit größten Unternehmen für Wehrtechnik.

Heger bleibt an der Spitze der LVU

Grund für den Rückzug von Johannes Heger von der Pfalzmetall-Spitze ist, dass sein Gießereiunternehmen, die Heger-Gruppe in Enkenbach-Alsenborn, sich derzeit in Insolvenz in Eigenverwaltung befindet.

Heger stand mehr als neun Jahre an der Spitze von Pfalzmetall; sein Amt als Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) will er weiter ausüben. Bereits in der vergangenen Woche war Heger als regionaler Verhandlungsführer für die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie zurückgetreten. Ihm bleibe das „konstruktive Miteinander von Beschäftigten und Arbeitgebern ein Herzensanliegen“, sagte Heger.

Dem Verband Pfalzmetall gehören 100 Unternehmen mit insgesamt rund 45.000 Mitarbeitern an.