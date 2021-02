Am 14. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vorab sind die Spitzenkandidaten der Parteien im Landtag zu Gast bei der RHEINPFALZ. In einem Livestream auf dem Facebook-Kanal der RHEINPFALZ beantworten sie Fragen, die RHEINPFALZ-Leser vorab einsenden konnten. Heute zu Gast: Christian Baldauf. Der 53-Jährige geht als Spitzenkandidat für die CDU ins Rennen und ist Fraktionsvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz im Landtag.

Der Livestream wird gegen Mittag auf der RHEINPFALZ-Facebookseite zu sehen sein.