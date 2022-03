In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Bonn derzeit noch fünf öffentliche Schutzräume vorhanden. Das teilte die für die Verwaltung dieser Anlagen zuständige Bonner Behörde auf Anfrage mit. Demnach wurden von landesweit ursprünglich 67 öffentlichen Schutzräumen bislang 62 abgewickelt, werden also anderweitig genutzt oder wurden abgerissen. Nur noch fünf würden „formal“ der sogenannten Zivilschutzbindung unterliegen, so das BImA, „da in diesen Fällen das Entwidmungsverfahren noch nicht abgeschlossen“ sei. Zwei öffentliche Schutzräume befinden sich in kommunalem Eigentum. Allerdings könne nicht davon ausgegangen werden, „dass diese Anlagen einsatzbereit sind“, so die Bundesanstalt.