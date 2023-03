Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der russische Angriff auf die Ukraine hat ein Schlaglicht auf die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands geworfen – und auf seine Fähigkeit, seine Bürger im Ernstfall zu schützen. Sicher ist: Auf viele Bunker aus der Kriegs- und Nachkriegszeit kann man heute nicht mehr zählen.

Die Beschreibung klingt verheißungsvoll: In dem denkmalgeschützten Objekt, so ist in der Immobilienanzeige zu lesen, lasse sich „außergewöhnlich arbeiten, genießen,