Der erfahrene Torwart Andreas Luthe (35), zuletzt Stammkeeper beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin, ist nach Informationen der RHEINPFALZ ein heißer Kandidat auf den vakanten Posten zwischen den Pfosten bei Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Dessen Stammschlussmann Matheo Raab (23) ist ablösefrei zu Mit-Zweitligist Hamburger SV gewechselt.

Luthe ist 1,95 Meter groß und hat 89 Bundesliga- und 153 Zweitligapartien absolviert. Er ist in Velbert im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen geboren und war lange Leistungsträger und Kapitän beim VfL Bochum, bevor er 2016 zum FC Augsburg wechselte und sich dann 2020 dem 1. FC Union Berlin anschloss. In Augsburg arbeitete Luthe im Jahr 2016 mit dem jetzigen FCK-Trainer Dirk Schuster zusammen.

Spahic wird mit Duisburg in Verbindung gebracht

Der FCK hat diese Woche den jungen Schlussmann Julian Krahl (22) von Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin verpflichtet, zumal der dritte Lauterer Torwart Lorenz Otto (21) zum SSV Ulm gewechselt ist.

Kommt Luthe, kehrt Tobias Sippel (34) wohl zumindest vorerst nicht von Borussia Mönchengladbach zum FCK zurück. Avdo Spahic (25), zuletzt Nummer zwei der Lauterer und mit Vertrag bis 2023 ausgestattet, wird derweil mit dem Drittligisten MSV Duisburg in Verbindung gebracht.