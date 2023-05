Die Landstraße 352 bei Wahnwegen war am Mittwochabend zeitweise gesperrt: In einem neben der Straße stehenden Haus brannte es. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, berichtet, waren die Wehren Wahnwegen, Hüffler, Glan-Münchweiler und Herschweiler-Pettersheim kurz nach 20 Uhr wegen Rauchentwicklung alarmiert worden. Wehrleute gingen mit Atemschutz in den Innenangriff, zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden Tanklöschfahrzeuge aus Glan-Münchweiler und Schönenberg-Kübelberg herbeibeordert sowie das Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz aus Waldmohr mit dem Abrollbehälter Wasser. Der Brand konnte recht schnell gelöscht werden, rund zwei Stunden nach Einsatzbeginn konnte nach Bestätigung durch die Wärmebildkamera Entwarnung gegeben und „Feuer aus“ gemeldet werden, so Reichhart. Doch dauerte es noch weitere Stunden, bis alle Materialien, Fahrzeuge und Geräte gereinigt und auf den nächsten Einsatz vorbereitet waren. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.