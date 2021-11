In ihrem Impfzentrum bietet die BASF ab Dezember Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus an.

Das BASF-Impfzentrum, in dem in diesem Jahr schon über 20.000 Mitarbeiter gegen das Corona-Virus geimpft worden waren, wurde Ende August zunächst geschlossen. Seit 25. Oktober ist es für die Grippeschutzimpfung wieder in Betrieb genommen worden. Laut BASF wurde das betriebliche Corona-Impfangebot seitens der Mitarbeitenden sehr gut angenommen. Die BASF schätzt die Impfquote am Standort Ludwigshafen auf mindestens 80 Prozent (inklusive derjenigen, die sich außerhalb der BASF haben impfen lassen). Nach Ende der Grippe-Impfaktion sollen ab Dezember im Impfzentrum Auffrischungs-Impfungen für BASF-Mitarbeiter angeboten werden, unabhängig davon, ob sie ihre ursprüngliche Impfung bei der BASF oder woanders erhalten haben. Die

BASF orientiere sich dabei auch an der Ankündigung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz vom 2. November, dass die Booster-Impfungen forciert werden sollen und jeder Erwachsene, dessen Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliegt, künftig unkompliziert eine Booster-Impfung bekommen solle.