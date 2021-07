Wegen des Verdachts auf einen Sprengsatz im Eingangsbereich des Jobcenters Worms wurden das Gebäude und umliegende Häuser am Mittwochmorgen evakuiert. Wie die Polizei meldete, hatten Mitarbeiter des Jobcenters gegen 8.20 Uhr nahe des Kundeneingangs in der Schönauer Straße ein Ticken bemerkt, das nicht zugeordnet werden konnte. Von der verständigten Polizei wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen, wie ein Sprecher der Wormser Polizei auf Anfrage erläuterte. Weil eine Gefahrenlage durch einen möglichen Sprengsatz nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde vorsichtshalber die Evakuierung des Jobcenters sowie eines gegenüberliegenden Kinderheims und Wohnhauses veranlasst. Zudem wurde die Straße gesperrt. Wie viele Personen von der Evakuierung betroffen waren, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Nach einer genaueren Überprüfung des Gebäudes habe sich herausgestellt, dass das Geräusch von tropfendem Wasser in einer angestauten Regenrinne herrührte. Die Gebäude wurden um 10.20 Uhr wieder freigegeben, die Straßensperrung wurde aufgehoben. Die Polizei war laut Bericht mit zehn, die Feuerwehr mit 16 Kräften im Einsatz.