Die Hausband des Ellerstadter Kulturvereins (Kukie) ist nun eine Art „Dauerleihgabe“ an das Badehaisel Wachenheim geworden, da die Blues Sessions in der Weinstube Ultes aus organisatorischen Gründen künftig nicht mehr stattfinden können. Das nächste Konzert ist am Donnerstag, 22. Juli, 19 Uhr. Sängerin Jessica Born spielt bei der Blues-Session mit der ElVille Blues Band: Tom Schaffert (Gitarre), Sam Sommer (Schlagzeug) und Tom Karb (Hammond Orgel). Gast am Bass ist Frowin Ickler. Tickets gibt es unter Telefon 0151 50784788 oder auf der Internetseite www.badehaisel-kneipe.de.