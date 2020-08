Der in der Nacht zum 17. August durch einen Messerstich eines mutmaßlichen Mitglieds des Nationalen Widerstands Zweibrücken zu Tode gekommene Zweibrücker ist am Mittwochmorgen in Contwig bestattet worden. Das Opfer war nicht nur Musiker in einer beliebten Zweibrücker Band. Seit 2010 gehörte es auch der Motorradrettungsstaffel des DRK Contwig an. In Absprache mit der Familie des Toten organisierte das DRK den Trauerzug vom Zweibrücker Flughafen über die Fasanerie zum Friedhof. Die Polizei sicherte die Kolonne ab. Dem Aufruf der DRK-Motorradstaffel folgten etwa 200 Motorradfahrer, die der Familie und dem Toten die letzte Ehre erwiesen.