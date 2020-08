Einen Tasereinsatz im Anschlus an einen Unfall meldet die Polizei in Worms. Dort hatten Zeugen gegen 8.35 Uhr am Samstagmorgen gemeldet, dass ein Auto in der Gaustraße gegen eine Laterne gefahren sei. Die beiden Insassen hätten anschließend das Auto auf einen Parkplatz geschoben und sich davongemacht.

Als die Polizei kam, konnte sie nur noch einen 27-Jährigen stellen, der angab, der Fahrer gewesen zu sein. Der Beifahrer meldete sich telefonisch: Es gehe ihm gut. Ein Atem-Alkoholtest, schreibt die Polizei, habe bei dem Fahrer 1,85 Promille angezeigt. Der Mann wurde zur Wache mitgenommen, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Er sei allerdings dann auf der Dienststelle aggressiv geworden, habe gedroht, alles kurz und klein zu schlagen, und auch in Richtung der Beamten getreten. Man habe ihn daher mit körperlicher Gewalt und schließlich mit einem Taser fixieren müssen. Er sei anschließend in die Gewahrsamszelle gekommen.