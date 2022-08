Das Auslaufen des „Tankrabatts“ hat an einigen Tankstellen in der Pfalz für erhöhte Nachfrage, stellenweise auch zu vorübergehendem Ausverkauf geführt. Laut Tankstellen-Interessenverband (TIV) registrierten dessen Mitglieder eine gegenüber dem Normalzustand um bis zu 60 Prozent höhere Nachfrage. Von daraus resultierenden Engpässen seien allerdings eher die freien Tankstellen und weniger die großen Ketten betroffen.

Lange Schlangen gab es unter anderem an der Hornbach-Tankstelle im Norden der Landauer Kernstadt und an der Globus-Tankstelle in Zweibrücken. Engpässe gab es an der Globus-Tankstelle in Bobenheim-Roxheim.

Als einer der größten regionalen Betreiber von Tankstellen konnte der Handelskonzern Globus bestätigen, dass sich an manchen Standorten die Absätze verdoppelt hätten – was tatsächlich dazu geführt habe, dass einige Tankstellen vorübergehend kein Benzin mehr hatten. Globus nennt auch das Niedrigwasser im Rhein als Mitauslöser für die Situation. Dadurch können Tankschiffe weniger Benzin transportieren.