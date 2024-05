Von einer Vielzahl von Gräbern auf dem Neustadter Hauptfriedhof sind nach Angaben der Polizei Grabschalen und -vasen gestohlen worden. Die Täter schlugen demnach in der Nacht auf Sonntag zu. Die Unbekannten legten zudem mehrere Grabgefäße zum späteren Abtransport bereit. „Möglicherweise wurden die Täter hierbei gestört“, vermuten die Beamten, denn die Polizisten entdeckte die Sammlung. Die Polizisten stellten die aus Kupfer bestehenden Vasen und Schalen sicher. Die Polizei bittet weitere Geschädigte sich bei der Neustadter Dienststelle unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden. Ebenfalls werden möglich Zeugen gebeten, Kontakt aufzunehmen.