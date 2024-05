Weil vom Hochwasser überspülte Straßen gesperrt waren, kam ein 57-Jähriger Mann am Samstag gegen 12.25 Uhr von seiner geplanten Wanderroute von Hagenbach nach Wörth ab. Nachdem er sein Handy zwecks Navigation einschaltete, verlief er sich im hohen Gras und stand auf einmal am Rand der B10 in Höhe Maximiliansau. Da er sich nicht weiter zu helfen wusste, ging er am rechten Fahrbahnrand entlang der B10 durch den „Wörther Trog“. Die Besatzung eines Streifenwagens griff in dort auf und brachte ihn an den Bahnhof Wörth, von wo aus er seinen Weg mittels Bahn fortsetzen konnte. Der Verkehr wurde nicht gefährdet, so die Polizei.