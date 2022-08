Das Ende des Tankrabatts hat die Autofahrer noch mal zum Volltanken animiert, bevor die Preise wieder steigen (was allerdings schon begonnen hat). Vereinzelt ist Tankstellen sogar schon der Sprit ausgegangen, berichtet beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung. An der Hornbach-Tankstelle in Bornheim ist seit Montag die Nachfrage deutlich höher gewesen, bestätigt Pressesprecher Florian Preuß. Die Tankstelle sei von morgens bis abends nahezu komplett ausgelastet gewesen. Aber Engpässe gebe es nicht. Bei Opel-Holz in Landau ist am vergangenen Wochenende viel getankt worden – so viel, dass am Montagmorgen Diesel alle war. Doch nach Angaben von Inhaber Andreas Holz gibt es keine Nachschubprobleme. Thomas Frühmesser, Chef des Landauer Mineralölhandels, hat auch noch mal vollgetankt. Und ja, die Leute machen den Tank voll, und vielleicht auch der eine oder andere noch einen Fünf-Liter-Kanister, aber zu Engpässen habe das nicht geführt.